أخبار عاجلة

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة -
مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
ملعب الملك فهد يحتض نهائي دوري الأبطال .. "الهلال " السعودي يبحث عن اللقب الثامن أمام "بوهانج " الكوري -
دراسة: اتباع نظام "مايند" الغذائي يُقوِّي الدماغ ضد التدهور الحاصل بمرض الزهايمر -
نجم "الفورمولا 1" و"مرسيدس" يُحضِّران لمفاجأة قد تقلب الموازين في المملكة.. تعرَّف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الإمارات: 4 شروط للحصول على تأشيرة طالب

Print
الإمارات: 4 شروط للحصول على تأشيرة طالب الإمارات: 4 شروط للحصول على تأشيرة طالب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الإماراتية أنها وضعت 4 شروط للحصول على تأشيرة «طالب»، لدخول البلاد بالنسبة للطلبة الدوليين.

وحسب موقع الإمارات اليوم، فإن الحكومة الإماراتية اشترطت 4 شروط أساسية للحصول على تأشيرة «طالب»، وذلك للالتحاق بالجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعن هذه الشروط، عددت الحكومة ضرورة الحصول على «خطاب قبول رسمي من إحدى الجامعات المعتمدة في الدولة، إذا كان الطالب مستجدّاً، أو شهادة استمرارية في الدراسة للطلبة القدامى».

كذلك اشترطت إحضار «اختبار اللياقة الطبية من أحد المراكز الطبية الحكومية في الإمارات»، وثالثا «كفيل لتأشيرة الطالب، إما الجامعة نفسها أو أحد الوالدين أو أحد الأقارب»، ورابعا «الموافقة النهائية على طلب التأشيرة من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب».

ولفتت الحكومة إلى أن «تأشيرة الطالب تصدر لمدة عام واحد فقط، قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد تقديم إثبات رسمي باستمرارية الدراسة صادر من إحدى مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات».

وفيما أكدت أن أولياء أمور الطلبة والدامعات نفسها يمكنها توفير طلب الحصول على التأشيرة، أكدت أن «القبول في إحدى جامعات دولة الإمارات لا يضمن إصدار التأشيرة، حيث يخضع إصدار إذن الدخول و/أو تأشيرة طالب لمتطلبات معينة تشمل اجتياز اختبار اللياقة الطبية، وموافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بما في ذلك الفحص الأمني».

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت قراراً يمكن من خلاله الحصول على تأشيرة لخمس سنوات للطلاب المتفوقين، مشترطة حصول الطالب على تقدير امتياز في الثانوية العامة، وهو ما يعادل 95%، وجي بي إيه 3.75، إن كان من طلاب الجامعات، على أن تشمل المزايا الممنوحة للمتفوقين أسرهم أيضا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمدوك: الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ضمن أسباب عودته لرئاسة الحكومة

حمدوك: الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ضمن أسباب عودته لرئاسة الحكومة

«العربى»: مباحثات مكثفة مع الحكومة ومجتمع الأعمال البلغارى لدفع العلاقات الاقتصادية

«العربى»: مباحثات مكثفة مع الحكومة ومجتمع الأعمال البلغارى لدفع العلاقات الاقتصادية

المعايطة : لا تداخل أو تأثير لـ " الأمن الوطني " على ولاية الحكومة

المعايطة : لا تداخل أو تأثير لـ " الأمن الوطني " على ولاية الحكومة

الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة

الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة