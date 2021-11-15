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«اليوم غياب».. محافظ أسوان عن تطبيق قرار منع دخول غير الملقحين ضد كورونا لمقر عملهم

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«اليوم غياب».. محافظ أسوان عن تطبيق قرار منع دخول غير الملقحين ضد كورونا لمقر عملهم «اليوم غياب».. محافظ أسوان عن تطبيق قرار منع دخول غير الملقحين ضد كورونا لمقر عملهم

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علق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على منع غير الملقحين من الدخول لمقر عملهم والجامعات، قائلًا: «إنه تم التنبية منذ بدء تنفيذ القرار بـ 6 أيام وفي نفس الوقت اتخاذ إجراءات مع مديرية الصحة وجبنا اللقاحات لحد عندهم أمام الدواوين والمديريات واخذنا اجراءات كبيرة جدًا وفي نفس الوقت يوم التنفيذ الفعلي بتطبيق هذا الأمر كانت النسب قليلة جدًا ولا تذكر».

وأضاف «عطية» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN» اليوم الاثنين: «من قبل تنفيذ القرار الفعلي كان هناك قرار بعدم حصول غير الملقحين بكورونا على اجازة اعتيادية أو عارضة يوم تنفيذ القرار، ولكن الموظف سيتم احتساب اليوم غياب لهم وكنا مستعدين وعقدنا أكثر من اجتماع قبل ذلك، وهو ما عكس التزام كبير من الموظفين بمحافظة أسوان».

المصرى اليوم

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