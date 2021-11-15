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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جهود الدولة مستمرة في توسيع شبكة الإنترنت الثابت سواء في المدن، أو القرى من خلال مشروع «حياة كريمة».

أضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبدالفتاح، مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، أن «الإنترنت في مصر تحسن كثيرا، نحن في بدايات عام 2019 كان متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر 6.5 ميجابت/ث، وكان ترتيبنا الدولة رقم 40 من 43 دولة في أفريقيا، نفذنا مشروع في عام 2019 لرفع كفاءة الإنترنت بتكلفة قدرها مليار و600 مليون دولار، ثم نفذنا المرحلة الثانية منه بتكلفة قدرها 300 مليون دولار، بتكلفة إجمالية حتى الآن تصل إلى 2 مليار دولار، وبفضل ذلك ترتيب مصر في سرعة الإنترنت أصبح الرابع في أفريقيا، ومتوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر 4.40 ميجابت/ث».

استكمل: «هذه الأرقام نتلقاها من شركة عالمية متخصصة في قياس سرعة الإنترنت الثابت في مختلف دول العالم، ونتلقاها بشكل شهري ولا نقيسها».

اختتم: «رفع كفاءة الإنترنت هو الذي مكن البنية التحتية المعلوماتية أن تستوعب الأحمال التي تضاعفت جراء الجائحة منذ بداية العام الماضي».