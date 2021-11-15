★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الرئيس السيسي وجه بالقضاء على المناطق غير الآمنة في عام 2016.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «كافة مشروعات مصر شهدت مشروعات عملاقة للقضاء على العشوائيات»، مشيرا إلى أن المناطق غير الآمنة تضم السكن غير الملائم، والمنازل الخطرة على الحياة، والمنازل الخطرة على الصحة، فضلا عن الحيازة غير الآمنة.

وأشار إلى أنه تم التعامل 357 منطقة تضم 246 ألف وحدة غير آمنة بإجمالي 40 مليار جنيه عبر افتتاح عدد من مشروعات الإسكان، موضحا أن المناطق غير الآمنة كانت منتشرة في ما يقرب من 25 محافظة.

وتابع «المواطنون المنتقلون للمشروعات الجديدة بعد تطوير المناطق غير الآمنة، لا يدفعون سوى رسوم عداد المياه والكهرباء، والمصاريف الشهرية للصيانة فقط»، مشيرا إلى أن قيمة الإنفاق على مشروعات وأرض الوحدات التي وفرت للقضاء على الوحدات غير الآمنة تصل إلى 63 مليار جنيه.

وأكد «صديق»، أنه لا يوجد الآن أي منطقة غير آمنة في مصر، لافتا إلى أن تكلفة رفع كفاء البنية الأساسية للمناطق غير المخططة تصل إلى 318 مليار جنيه.

وأضاف «في 2030 القاهرة ستكون من أجمل مدن العالم، نحن نعمل ونضيف على من سبقونا».

ولفت إلى أن عدد المواطنين المقيمين بمناطق غير مخططة يتجاوز 22 مليون مواطن، ومن المقرر تطوير المناطق المقيمين بها خلال الـ 9 سنوات المقبلة، موضحا أن عمليات تطوير القاهرة التاريخية مستمرة.