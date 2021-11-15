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منتدى شباب العالم ٢٠٢١ .. شروط الحضور و رابط التقديم على الموقع الرسمي

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منتدى شباب العالم ٢٠٢١ .. شروط الحضور و رابط التقديم على الموقع الرسمي منتدى شباب العالم ٢٠٢١ .. شروط الحضور و رابط التقديم على الموقع الرسمي

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وأضافت إدارة المنتدى خلال مؤتمر إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم : "جهزنا خطة محكمة لضمان سلامة جميع المشتركين والتأكد من حصول الجميع على اللقاح المضاد لكورونا فضلا عن تدريب جميع القائمين على التنظيم على الإجراءات الاحترازية".

وتابعت: "اعتبارا من الإثنين 15-11-2021، سيتح فتح موقع التسجيل للشباب للتقديم على المشاركة أو الحضور في المنتدى عبر الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم".

كان الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نشر امس ترويجي للدورة الجديدة من المنتدى 2021، بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب أزمة .

وعلق الحساب على الفيديو: «من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك.. ما قرأته صحيح.. لقد عدنا.. نعود إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام، ».

https://register.wyfegypt.com/

المصرى اليوم

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