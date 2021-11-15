فرمان علي ماهر للاعبي فيوتشر قبل مواجهة ايسترن كومباني

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قرر على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، دخول الفريق في معسكر مغلق بداية من غداً الثلاثاء، استعداداً لمواجهة نادي ايسترن كومباني، في سمابقة الدوري الممتاز.

ويلتفي فيوتشر مع إيسترن كومباني، الخميس المقبل، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

واجتمع على ماهر، بلاعبي الفريق قبل بداية مران اليوم، ليحثهم على التركيز في المباراة القادمة أمام ايسترن كومباني، خاصة أنه لا بديل عن الفوز وتحقيق 3 نقاط للاستمرار في المنافسة على المربع الذهبي وسط مواجهة قوية مع منافس يبحث تحقيق عن نتيجة إيجابية«.

وأدى الفريق اليوم تدريبات قوية وسط تألق كبير من حراس المرمى محمود جنش ومحمود حمدي ومحمد طارق تحت قيادة كابتن مصطفى فتحي مدرب حراس المرمى.

يُذكر أن فيوتشر يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على فاركو والتعادل مع المصري البورسعيدي وتعرض للهزيمة أمام الاتحاد السكندري.