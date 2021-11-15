خالد مرتجي يجهز لمنافسة الدرندلي بانتخابات الأهلي بممارسة تنس الطاولة (صور)

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اقرأ أيضاً

وتحدث خالد الدرندلي المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات الأهلي المقبلة، عن كواليس خروجه من قائمة محمود الخطيب والعديد من الملفات يأتي في مقدمتها الخلافات بين العامري فاروق وخالد مرتجي.

وقال خالد الدرندلي في تصريحات تليفزيونية: «أنا علاقتي بالمجلس كويسة جدا، والعرف إن القائمة تتحد مع أي أحد سواء علاقتك به جيدة أو سيئة، ولكن مفيش خلاف أو شرخ اللي الناس تصدره، ولكن من ناحية حرفية كانتخابات فأنت داخل وواضع في ذهنك أنك تكسب مثل الآخرين، ولا يوجد أي مشكلة مع أي أحد وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب، وحتى لو اختلفنا على القرارات فهذا أمر صحي بالطبع وفي النهاية رأي الأغلبية هو اللي يمشي وطالما كلنا وافقنا فما يقال في الغرف المغلقة لا يقال خارجه».

وعن المنافسة بينه وبين خالد مرتجي، وأضاف: «الموضوع الكل يعلمه، مرتجي كان يريد نزول على منصب نائب الرئيس الدورة الماضية، ولكن الخطيب أقنعه يكون عضوا والعامري فاروق هو النائب وحدث خلاف كبير مع العامري بهذا الشأن، وخالد زعل مني وأخذ موقف وقتها لعدم وقوفي بجانبه، وكان خلال الـ4 سنوات فيه مشاحنات ومناوشات بينهما».

وقال كهربا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، «‏الطيبون لا يلتقون صُدفة، بل تجمعهم نواياهم».

شوبير يكشف حقيقة خلافات موسيماني مع كهربا

الأهلي والزمالك يعودا من جديد لمباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2021 - 2022، عقب انتهاء المرحلة الأخيرة للمنتخب المصري أمام الجابون الثلاثاء المقبل 16-11-2021 ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويعود الأهلي لمنافسات الدوري المصري الممتاز، الجمعة أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021 -2022.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام المقاولون العرب المقرر إقامتها الجمعة المقبل الموافق 19- 11- 2021، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات.

ويقام اللقاء على ملعب «السلام»، وستكون بعد انتهاء فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، عقب انتصار الشياطين الحمر على نادي الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

ويخوض الأهلي في الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز الإثنين المواقق 22-11-2021 أمام عزل المحلة عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات - دبي - أبوظبي.

الأهلي يخوض لقاءا هاما أمام سموحة عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات.

يخوض الزمالك لقاءه الأول عقب العودة لمنافسات الدوري أمام الإسماعيلي خلال الجولة الرابعة، يوم الجمعة المقبلة عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

يخوض الزمالك مباراة هامة أمام البنك الأهلي عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات.

الزمالك يخوض لقاء سيراميكا كليوباترا عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.