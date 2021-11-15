عاد من بعيد..هاميلتون يجدد آماله فى فورمولا 1

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ستحدد 3 سباقات في الأسابيع الـ4 المقبلة، ما إذا كان البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس سيتوج بلقبه الثامن في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، أم أن الهولندي ماكس فيرستابن سيحرز لقبه الأول في البطولة.

يأتي ذلك بعد الفوز المثير لهاميلتون بسباق جائزة البرازيل الكبرى في ساو باولو أمس .

ونظرا لتأخره بفارق 19 نقطة عن فيرستابن في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين وتعرضه لعقوبة التراجع خمسة مراكز نتيجة تخطي عدد مرات المسموح بها لتغيير محرك سيارته، قبل أن يتم إلغاء نتيجته في التجربة التأهيلية لسباق جائزة البرازيل الكبرى، فإن فرصة هاميلتون في المنافسة على لقب بطولة العالم بدت وأنها تتبدد سريعا.

ولكن هاميلتون البالغ من العمر 36 عاما حقق أحد أفضل انتصاراته البالغة 101 انتصار في سباقات الجائزة الكبرى، بعد انطلاقه من المركز العاشر في البرازيل، حيث نجح في تجاوز فيرستابن بشكل مثير ليقلص الفارق مع منافسه الهولندي إلى 14 نقطة قبل آخر 4 سباقات من الموسم، بداية من سباق جائزة قطر الكبرى يوم الأحد المقبل ثم سباق السعودية يليه سباقي أبوظبي، قبل إسدال الستار على أحد أكثر المواسم إثارة في ديسمبر المقبل.

وقال هامليتون «لا أتذكر سباقا مثل هذا، هل كنت أعتقد أننا نستطيع أن نعود من المركز الأخير؟ لا أعرف ما الذي كان ممكنا لكنني بذلت قصارى جهدي وهذا ربما أحد أفضل سباقاتي، إن لم يكن الأفضل على مدار مسيرتي تقريبا».

وبدأ هاميلتون السباق القصير أمس الأول السبت من المركز الأخير، لكنه تقدم للمركز الخامس قبل أن يتعرض لعقوبة التراجع خمسة مراكز بسبب تغيير محرك سيارته مرسيدس، لكنه ضغط بلا رحمة على فيرستابن في طريقه لتحقيق الفوز المثير.

وظل هاميلتون متفائلا رغم إبعاده عن المضمار بواسطة فيرستابن خلال محاولته السابقة لتجاوزه عند المنعطف الرابع على مضمار انترلاجوس.

وقال هاميلتون «لم أفكر كثيرا في الأمر، بالطبع على أن أشاهد الإعادة، لكني أعني أنها معركة قوية، لم أكن لأتوقع أي شيء مغاير حقا، الإطارات لم تتلامس وهو أمر جيد».

من جانبه علق فيرستابن بالقول «كلانا حاول التقدم عند المنعطف لذا ضغطت على المكابح في وقت متأخر لتحقيق ذلك، بالكاد ضغطت على المكابح».

وأضاف السائق الهولندي «لهذا أعتقد أنني كنت بالفعل في الذروة، وكانت طريقة آمنة بشكل أكبر للركض على نطاق واسع، سعيد بقرار المراقبين السماح لنا بمواصلة التسابق».

لكن توتو فولف رئيس فريق مرسيدس وصف قرار المراقبين بعدم التحقيق في الحادث بأنه «مثير للسخرية».

وأوضح «حدثت الواقعة بجانب خط المضمار، كان ينبغي فرض عقوبة التراجع خمس ثوان على الأقل، وربما ماكس يدرك ذلك، تجاهل ذلك بمثابة جزء صغير من مشكلة كبيرة».