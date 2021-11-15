أمين الأعلى للآثار يكشف عن بطل حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر

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أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، أن البطل الحقيقي في حفل افتتاح طريق الكباش في الأقصر سيكون المواطن الأقصري خاصة وأن الهدف الرئيسي لهذا الاحتفال هي مدينة الأقصر بمعابدها ونيلها والحناطير، قائلا: «الأقصر قبلة السائحين في العالم ودي أهم مدينة أثرية سياحية في العالم».

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، خلال لقاء ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المجلس الأعلى للآثار يهتم بترتيب التغطيات الإعلامية العالمية لنقل حفل افتتاح طريق الكباش الحدث، فضلا عن دعوى سفراء ممثلين لدول العالم ضمن حضور الافتتاحية الكبرى لطريق الكباش.

وعن آخر تجهيزات المتحف المصري الكبير ومصير المتحف في التحرير، رد قائلا: «هناك اهتمام بكافة التفاصيل الدقيقة التي تسبق افتتاح المتحف المصري الكبير، وتم نقل 55 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير»، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير لأول مرة سيضم اثار توت عنخ امون بالكامل وسيكون هناك مسلة معلقة ستزين المتحف المصري الكبير.

وتابع: «المتحف المصري في التحرير فيه اكثر من 100 الف قطعة اثرية، ولا زلنا نهتم بالمتحف المصري في التحرير لإبهار الزائرين ونتجنب فكرة المخازن وأن تكون كل القطع معروضة وتتناسب مع العرض المتحفي»، مفيدا بأنه خلال شهر يونيو سيكون الانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير ولكن الافتتاح سيكون شيء آخر.