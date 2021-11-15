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رينو تحوّل أسطول سياراتها المجاني إلى سيارات كهربائية

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رينو تحوّل أسطول سياراتها المجاني إلى سيارات كهربائية رينو تحوّل أسطول سياراتها المجاني إلى سيارات كهربائية

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ستحول «رينو» سياراتها المنتشرة عبر وكلاء رينو وداسيا الرسميين الـ 15 التابعين للشركة في جميع أنحاء إنجلترا، وويلز، إلى سيارات كهربائية فقط.

وبحسب motors، تبلغ السيارات الجديدة 21 طراز من طرازات «Zoe» الحالية، والتي تعمل كجزء من سيارات «رينو» البالغ عددها 164 سيارة، والتي كانت تشارك في سابقات السيارات مثل Dacia Sandero، Clio، Captur .

كما سيمنح العديد من العملاء تجربة قيادة السيارة الكهربائية، حيث يشحن كل طراز من طراز «Zoe» بالكامل، لقطع نسافة تبلغ حوالي 245 ميلاً من المدى الكهربائي.

وأيضاً سيتم تزويد السائقين بالمعلومات حول أنماط القيادة المتاحة، ومميزات السيارة، بالإضافة إلى عرض نقاط الشحن المتاحة خلال شاشة السيارة، عند الحاجة إلى شحن السيارة.

من جانبه قال لودوفيك تروا، العضو المنتدب لمجموعة رينو ريتيل: «احتلت سيارة رينو زوي الكهربائية مكانة بارزة في سوق السيارات الكهربائية منذ ما يقرب من 10 سنوات بنسبة 100 %، حيث أصبحت متاحة للجميع».

فيما سيؤدي تواجد السيارات الكهربائية المجانية التي تتيحها مجموعة رينو ريتيل، لإتاحة الفرصة لجميع عملائنا لتجربة فوائد المحركات الكهربائية، كما تقدم «رينو» تجربة قيادة لمدة 48 ساعة من Zoe للمهتمين بشراء واحدة.

بينما تبدأ Zoe من 27.595 جنيهًا إسترلينيًا، بما في ذلك منحة السيارة الإضافية التي تقدمها ، وتأتي جميع السيارات بضمان لمدة 5 سنوات أو 100 ألف ميل، وبطارية بضمان لمدة 8 سنوات و100 ألف ميل.

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