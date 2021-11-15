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كراتين غذائية وبطاطين وفرن عيش متحرك لإغاثة أهالي أسوان ()

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كراتين غذائية وبطاطين وفرن عيش متحرك لإغاثة أهالي أسوان (فيديو) كراتين غذائية وبطاطين وفرن عيش متحرك لإغاثة أهالي أسوان ()

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قال المهندس أحمد علي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخير، إن المؤسسة يكون لديها تنبؤ بأخطار السيول في المناطق المعرضة لهذا الأمر؛ لذا تقوم المؤسسة بتجهيز الدعم المناسب لهذه المناطق؛ كاستعداد استباقي.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن عملية الاستغاثة تتم على ثلاث مراحل: منح المواطن المتضرر بطعام جاهز وبطاطين، والمرحلة الثانية تحريك فرن عيش متحرك للإغاثة بشكل يومي (ننتج ألف رغيف يوميًا في غرب أسوان والرقم قابل للزيادة).

ولفت إلى أنه تم تقديم كراتين غذائية للأسر المتضررة تكفي الأسرة من 3 لـ 5 أيام، وذلك بخلاف العمل في الجزء الإغاثي، مؤكدًا تضرر 850 منزلاً من السيول والأمطار.

وأضاف أنه يتم إغاثة الأسر بأسوان عبر تقديم أسهم بقيمة 500 جنيه بهدف إعادة الإعمار؛ كتبرع من الشركات والأفراد توجه لإعادة إنشاء المنازل أو تأهيلها، مشيرًا إلى أنه تم عمل مطابقة ميدانية للتأكد من صرف التبرعات في أماكنها الصحيحة للمنازل المتضررة.

المصرى اليوم

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