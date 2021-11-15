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رحيل باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك عن القعلة البيضاء، تزاد يوما تلو الآخر خاصة عقب الهزيمة الثقيلة الذي تلقاها من الأهلي المصري بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

وانتشرت عدة تقارير خلال الساعات الماضية حول رحيل المدرب الفرنسي، كارتيرون، إلى السد القطري لتولي مهمة الفريق الجديد خلال فترة الانتقالات الشتوية التى أوشكت على البدء.

وقال حازم فتوح في تصريحات متلفزة: «الأخبار تتداول منذ 17 يوما حول باتريس كارتيرون، وزادت مع سفره لقضاء إجازته في الإمارات، ولا تهدف إلا لهدم استقرار نادي الزمالك». وأضاف «كارتيرون لن يرحل، ولم يتلق أساسا أي عروض في الفترة السابقة لكي يرحل».