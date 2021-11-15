وزير الاتصالات: كل بيوت قرى «حياة كريمة» سيصلها إنترنت فائق السرعة بتكلفة حوالي 6 مليار جنيه

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه استعرض اليوم في اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الخطط التنفيذية للوزارة في مختلف المحاور.

أضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبدالفتاح، مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، أن «الرئيس السيسي يتابع عن كثب كل المشروعات التي تنفذها الوزارة، لذا نعرض عليه بشكل دوري الموقف التنفيذي للمشروعات، والخطط الاستراتيجية لمشروعات جديدة يمكن أن تسهم في بناء مصر الجديدة».

وأكد أن «كل بيت من بيوت القرى التي يشملها مشروع حياة كريمة، سيصله إنترنت فائق السرعة من خلال شبكة الألياف الضوئية، المرحلة الأولى لدينا 1400 قرية، بها أكثر من مليون بيت، سيصل كل بيت منها الإنترنت فائق السرعة، بتكلفة حوالي 6 مليار جنيه».