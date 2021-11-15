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الاتحاد الأوروبي: نتابع تحركات القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا

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الاتحاد الأوروبي: نتابع تحركات القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا الاتحاد الأوروبي: نتابع تحركات القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا

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أعرب المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل عن القلق إزاء المعلومات عن التحركات المزعومة للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال بوريل في أعقاب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين: "نحن نتابع باهتمام الوضع حول أوكرانيا. وتلقينا معلومات عن تحركات القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا".

وأضاف: "هذا يثير قلقا شديدا لدينا، ونحن نتابع الوضع من كثب".

وكانت بعض وسائل الإعلام الغربية قد تناقلت تقارير عما وصفته بـ "تحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية". ونشرت صحيفة "بوليتيكو" صورا من الأقمار الصناعية لانتشار القوات الروسية، تبين في وقت لاحق أنها من منطقة غير متاخمة لأوكرانيا.

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