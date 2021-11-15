تحرك جديد من وزير الرياضة لتنفيذ حكم مرتضي منصور.. والأخيريشترط لجنة ثلاثية

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يعكف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تقييم الوضع الاداري داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة تمهيدا لاعلان قرارهالرسمي والنهائي من عودة مجلس الادارة المنتخب برئاسة المستشار مرتضي منصور بعد تعهده بتنفيذ احكام القضاء واحترامها وفقا لمايكفله القانون والدستور

ووفقا لمصدر مقرب من وزير الرياضة فان الساعات القليلة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين الدكتور اشرف صبحي والمستشار مرتضيمنصور من جهة وبين الوزير واعضاء اللجنة الموقتة من جهة اخري لضمان الحفاظ علي الهدوء والاستقرار الاداري داخل النادي بعد قرارهالذي سيعلنه خلال الساعات المقبلة

واضاف المصدر: رغم تواجد وزير الرياضة في دبي خلال اليومين الماضيين الا انه فتح خط اتصال دائم مع الادارة القانونية بالوزارة واللجنةالعليا المشرفة علي الانتخابات لحسم ملف نادي الزمالك باعتباره النادي الوحيد الذي يحيط الغموض بانتخاباته وموعد فتح باب الترشيحامام الراغبين لخوض الانتخابات

وتابع المصدر: ان الادارة القانونية بالوزارة سبق وسلمت الوزير ردها القانوني بشان حكم مجلس ادارة مرتضي منصور واوصت بتنفيذه فياقرب وقت ممكن قبل الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري لتفادي دخول الانتخابات المقبلة للزمالك في نفق مظلم وتهديدها بالبطلان

وكشف المصدر ان الوزير قد يعلن قراره بعودة مرتضي منصور ومجلسه خلال ٤٨ ساعة علي اقصي تقدير واعادته في موعد اقصاه الخميس في حالة تنفيذه للحكم القضائي مؤكدا ان جلسه ستجمع الوزيربمرتضي منصور غدا او بعد غدا الا ان الموعد وتفاصيل الجلسة وما سيتم مناقشة فيها لم يتم الافصاح عنه حتي الان من الطرفين

وعلمت المصري اليوم ان المستشار مرتضي منصور اشترط علي وزير الرياضة لجنة تسليم وتسلم من الرقابة الادارية والجهازالمركزي. للحسابات ووزارة الرياضة لتسليمه النادي واثبات كل القرارات والامور المالية والادارية التى اعتمدتها اللجان المعينه حتي تتحمل مسؤلياتهاالقانونية