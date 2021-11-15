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الإمارات والكويت تدينان محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

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الإمارات والكويت تدينان محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة الإمارات والكويت تدينان محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
طالبتا بتحرُّك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع تهديداتها ومحاسبة مرتكبيها

الإمارات والكويت تدينان محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

كما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تهديد أمن المملكة عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت في بيانها وقوف البلاد إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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