أخبار عاجلة

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة -
مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
ملعب الملك فهد يحتض نهائي دوري الأبطال .. "الهلال " السعودي يبحث عن اللقب الثامن أمام "بوهانج " الكوري -
دراسة: اتباع نظام "مايند" الغذائي يُقوِّي الدماغ ضد التدهور الحاصل بمرض الزهايمر -
نجم "الفورمولا 1" و"مرسيدس" يُحضِّران لمفاجأة قد تقلب الموازين في المملكة.. تعرَّف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الدرندلي يكشف عن مخطط مرتجي للإطاحة بالعامري فاروق من الأهلي

Print
الدرندلي يكشف عن مخطط مرتجي للإطاحة بالعامري فاروق من الأهلي الدرندلي يكشف عن مخطط مرتجي للإطاحة بالعامري فاروق من الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث خالد الدرندلي المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات الأهلي المقبلة، عن كواليس خروجه من قائمة محمود الخطيب والعديد من الملفات يأتي في مقدمتها الخلافات بين العامري فاروق وخالد مرتجي.

وقال الدرندلي في تصريحات إعلامية، أن الولاية السابقة لمجلس الإدارة شهدت خلافات مستمرة بين خالد مرتجي ونائب الرئيس العامري فاروق.

وأضاف، أن مرتجي طلب منه المساندة للمنافسة على مقعد نائب الرئيس في الانتخابات الحالية والإطاحة بالعامري فاروق.

وأكد الدرندلي أنه وافق على عرض مرتجي بالنزول كمستقلين على مقعدي أمين الصندوق والنائب قبل أن يخلف الأخير اتفاقه بمكالمة تليفونية.

وواصل خالد الدرندلي حديثه بالتأكيد على أن خالد مرتجي حصل على وعدًا من الخطيب بأن يصبح رئيسًا للأهلي في الانتخابات المقبلة وهو ما سيسبب الكثير من المشاكل بينه وبين العامري في حالة نجاحه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006

«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006

البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024

البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري (صور)

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري (صور)

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش