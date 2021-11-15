الدرندلي يكشف عن مخطط مرتجي للإطاحة بالعامري فاروق من الأهلي

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تحدث خالد الدرندلي المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات الأهلي المقبلة، عن كواليس خروجه من قائمة محمود الخطيب والعديد من الملفات يأتي في مقدمتها الخلافات بين العامري فاروق وخالد مرتجي.

وقال الدرندلي في تصريحات إعلامية، أن الولاية السابقة لمجلس الإدارة شهدت خلافات مستمرة بين خالد مرتجي ونائب الرئيس العامري فاروق.

وأضاف، أن مرتجي طلب منه المساندة للمنافسة على مقعد نائب الرئيس في الانتخابات الحالية والإطاحة بالعامري فاروق.

وأكد الدرندلي أنه وافق على عرض مرتجي بالنزول كمستقلين على مقعدي أمين الصندوق والنائب قبل أن يخلف الأخير اتفاقه بمكالمة تليفونية.

وواصل خالد الدرندلي حديثه بالتأكيد على أن خالد مرتجي حصل على وعدًا من الخطيب بأن يصبح رئيسًا للأهلي في الانتخابات المقبلة وهو ما سيسبب الكثير من المشاكل بينه وبين العامري في حالة نجاحه.