أخبار عاجلة

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة -
مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
ملعب الملك فهد يحتض نهائي دوري الأبطال .. "الهلال " السعودي يبحث عن اللقب الثامن أمام "بوهانج " الكوري -
دراسة: اتباع نظام "مايند" الغذائي يُقوِّي الدماغ ضد التدهور الحاصل بمرض الزهايمر -
نجم "الفورمولا 1" و"مرسيدس" يُحضِّران لمفاجأة قد تقلب الموازين في المملكة.. تعرَّف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رفع اسم 120 موظفا بجامعة المنصورة من كشوف الحضور لحين تلقي لقاح كورونا

Print
رفع اسم 120 موظفا بجامعة المنصورة من كشوف الحضور لحين تلقي لقاح كورونا رفع اسم 120 موظفا بجامعة المنصورة من كشوف الحضور لحين تلقي لقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، على بدء تنفيذ قرار منع دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للجامعات، قائلًا: «إنه كان هناك إجراءات اتخدتها الجامعة بتوفير اللقاح لكافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال وزارة الصحة، منذ شهر سبتمبر الماضي»، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على أكثر من 200 ألف جرعة لقاح من وزارة الصحة منذ يوم 3 سبتمبر وحتى اليوم.

وأضاف «عبدالباسط» في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN» اليوم الاثنين، أن نسبة الإقبال خلال الفترة الماضية كانت جيدة، وبدأنا منذ يوم 1 نوفمبر بإعطاء تعليمات للطلاب بأنه من يوم 15 نوفمبر سيتم منع غير الملقحين من دخول الحرم الجامعي، موضحًا: «قولنا الكلام دا للموظفين وأعضاء هيئة التدريس بأنه سيتم رفع أسماء غير الملقحين منهم من بصمة الحضور لمن لم يثبت تلقيه اللقاح خارج الجامعة أو داخلها أو من لم يكن لديه عذر مرضي».

وتابع، أن الجامعة بها أكثر من 20 ألف موظف ومن تم رفعهم من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة حوالي 120 شخص، قائلًا: «اعتقد أن الـ 120 شخص هيروحوا ياخدوا اللقاح عشان يكملوا»، موضحًا أن نسبة متلقي التطعيم بالنسبة للطلاب تخطت الـ 80 %.

وأرف، رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة بدأت منذ 1 نوفمبر الماضي بعمل حصر للطلاب المحسوبين على الجامعة ولكنهم لم يأتوا للجامعة حتى الآن أو قاموا بالتحويل ومازالت أسمائهم لدينا، قائلًأ: «عددهم حوالي 10 % من الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن».

وأوضح أنه تم إرجاع عدد كبير من الطلاب من على بوابات الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة قامت بعمل نظام إلكتروني ممثال للباسبور الطبي في وزارة الصحة، قائلًا: «الطالب لديه تطبيق اسمه»ماي يو«كان لحضور المحاضرات وغير ذلك فتم زيادة عليه أن الطالب تلقى التطعيم أم لا، وأصبح الطالب وهو داخل هناك بوابات إلكترونية ويقوم بإظهار ال»QR«كود ويظهر حالة الطالب هل تم تطعيمه أم لا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006

«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006

البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024

البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري (صور)

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري (صور)

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش