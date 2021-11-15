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عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن دور وزارة الشباب في توفير فرص التنافس في المجال الثقافى والفكرى، وتنظيم الندوات الخاصة بالتوعية للحقوق والواجبات .

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور ضياء دويدار مدير عام منشآت مراكز الشباب بوزارة الشباب وعدد من قيادات الوزارة.

وقال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه سيتم عقد اجتماعات يدعى لها وزير الشباب والرياضة والمهتمين بالشأن الشبابى وكذلك مديرى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بالإضافة إلى بعض رؤساء مجالس ادارات مراكز الشباب، لوضع استراتيجية متكاملة لتطوير مراكز الشباب، سواء كانت أنشطة أو برامج أو منشآت.

وطالب رئيس لجنة الشباب بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لتلك الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة من خلال الهيئات الشبابية، سواء محلياً أو مركزياً حتى نتمكن من تقييمها والتأكد من أن المستهدف منها قد تحقق أو من عدمه.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدمًا من النانب كريم السادات، بشأن بعض المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب على مستوى مركز تلا والشهداء بمحافظة المنوفية.

وخلال المناقشات قال النائب ضياء بصل، إن وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، لا يقصر في تلبية مطالب النواب ويسعي لتقديم الدعم اللازم لها، ولكن المشكلة الأساسية والتقصير يأتي من الإدارات بالمحافظات.

وأوصت لجنة الشباب بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة لتفقد مركزي شباب (تلا والشهداء) للتحقق من تنفيذ البرامج المشار إليها على أرض الواقع، وأفادة اللجنة والنائب مقدم طلب الإحاطة بما تم.