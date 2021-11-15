أخبار عاجلة

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة -
مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
ملعب الملك فهد يحتض نهائي دوري الأبطال .. "الهلال " السعودي يبحث عن اللقب الثامن أمام "بوهانج " الكوري -
دراسة: اتباع نظام "مايند" الغذائي يُقوِّي الدماغ ضد التدهور الحاصل بمرض الزهايمر -
نجم "الفورمولا 1" و"مرسيدس" يُحضِّران لمفاجأة قد تقلب الموازين في المملكة.. تعرَّف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الكرة الإماراتي

Print
وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الكرة الإماراتي وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الكرة الإماراتي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،اليوم الاثنين، سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي ومجلس إدارة الاتحاد لبحث أوجه التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الدكتور أشرف صبحي إلي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي عقد خلالها عدة لقاءات مع المسئولين من الجانب الإماراتي، وزيارة الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي ٢٠٢٠م، والمشاركة في ندوة حوارية تحت عنوان "الاستثمار في الرياضة المصرية".

تناول الاجتماع آليات التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي في البرامج والمشروعات الرياضية المختلفة ومنها كرة القدم، والإطلاع علي مقترحات تعزيز أواصر التعاون في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.

شهد الاجتماع قيام مسئولي الاتحاد بتكريم الدكتور أشرف صبحي علي دوره الملموس في قطاع الرياضة، وحرصه علي تطوير الرياضة العربية وتبادل الخبرات من خلال سلسلة من البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها ، علاوة علي النتاج المثمر للمشروعات المنبثقة من اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الهادفة إلي الارتقاء بالرياضة العربية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006

«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006

البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024

البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري (صور)

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري (صور)

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش