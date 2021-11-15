وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الكرة الإماراتي

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،اليوم الاثنين، سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي ومجلس إدارة الاتحاد لبحث أوجه التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الدكتور أشرف صبحي إلي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي عقد خلالها عدة لقاءات مع المسئولين من الجانب الإماراتي، وزيارة الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي ٢٠٢٠م، والمشاركة في ندوة حوارية تحت عنوان "الاستثمار في الرياضة المصرية".

تناول الاجتماع آليات التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي في البرامج والمشروعات الرياضية المختلفة ومنها كرة القدم، والإطلاع علي مقترحات تعزيز أواصر التعاون في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.

شهد الاجتماع قيام مسئولي الاتحاد بتكريم الدكتور أشرف صبحي علي دوره الملموس في قطاع الرياضة، وحرصه علي تطوير الرياضة العربية وتبادل الخبرات من خلال سلسلة من البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها ، علاوة علي النتاج المثمر للمشروعات المنبثقة من اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الهادفة إلي الارتقاء بالرياضة العربية.