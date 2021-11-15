الفيلم السوداني «الست» يفوز بجائزة مهرجان نيو أورلينز السينمائي الدولي

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فاز الفيلم السوداني القصير«الست»، للمخرجة سوزانا ميرغني، بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان نيو أورلينز السينمائي الدولي في دورته الثانية والثلاثين التي اختتمت فعالياتها أمس.

ومع فوز الفيلم، فإنه تزداد فرصه في الوصول للقائمة القصيرة لجوائز الأوسكار بعدما فاز بجوائز من 4 مهرجانات مؤهلة لجوائز الأكاديمية، ويرفع رصيده من الجوائز لـ26 جائزة.

وسوف يُعاد عرض الأفلام الفائزة عبر موقع المهرجان حتى يوم 21 من الشهر الحالي على الرابط من هنا .

الفيلم يحكي قصة نفيسة الفتاة السودانية التي تبلغ من العمر 15 سنة وتعيش في قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى بابكر؛ لكن أهلها رتبوا لها زيجة بالشاب نادر وهو رجل أعمال يعيش في الخارج. أما جدتها وهي الآمرة الناهية في القرية، فهي الأخرى رسمت خططاً خاصة لحياة نفيسة. فهل ستستطيع هذه الفتاة أن تختار بنفسها مسار حياتها القادم؟.

يقدم فيلم الست قصة عاطفية من السودان عن النساء، سواء الجالسات على أعلى هرم السلطة أو في قاعه، مسلطاً الضوء على طرفيّ السلاسل الاجتماعية والتغيرات التي تفرضها الحياة العصرية على هذه المجتمعات.

ومن أهم الجوائز الذي فاز بها الفيلم ومخرجته، أفضل مخرجة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وأفضل فيلم قصير وجائزة تشيرمان من مهرجان زنجبار السينمائي الدولي، وفي مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أجمعت لجنة التحكيم على اختياره كأفضل فيلم قصير، وسبقها جوائز اختيار الجمهور ولجنة التحكيم لأفضل صانعة أفلام صاعدة من مهرجان الفيلم العربي في تورونتو، والجائزة الكبرى ضمن فعاليات مهرجان تامبيري السينمائي المؤهل لـجوائز الأوسكار، تنويه خاص من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، أفضل سيناريو وتنويه خاص من مهرجان وشقة السينمائي الدولي بإسبانيا، جائزة لجنة التحكيم من مهرجان بوسان الدولي للأفلام القصيرة بكوريا، جائزة الامتياز لأفضل صانعة أفلام من المهرجان الأوروبي للأفلام المستقلة بفرنسا، جائزة SUDU لأفضل فيلم قصير من مهرجان كيبودو للسينما الإفريقية.

وفي عرضه الدولي الأولي ضمن فعاليات مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة بفرنسا فاز بالجائزة التي تقدمها قناة كانال بلس سينما الفرنسية، كما حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في الدورة الأخيرة من مهرجان أجيال السينمائي بالدوحة.

فيلم الست من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج إيمان ميرغني، ويشارك في بطولته مهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، السر محجوب وحرم بشير، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، وحصل على ورشة التطوير وفاز بمنحة الإنتاج من مؤسسة الدوحة للأفلام ومنحة تصميم الإنتاج من جامعة فيرجينيا كومونويلث في قطر، وتلقى دعمًا من هايلايت برودكشنز، وOn Set Team for Media Productions وسودان فيلم فاكتوري.

سوزانا ميرغني هي كاتبة وباحثة ومخرجة أفلام مستقلة، درست الإعلام والدراسات المتعلقة بالمتاحف، تعدد ثقافاتها وأصولها السودانية والروسية دفعها لتهتم بالقصص عن مدى تعقيد الهوية، سوزانا هي كاتبة ومخرجة ومنتجة فيلم الست الفائز بـ26 جائزة دولية منها أربع جوائز من مهرحانات مؤهلة للأوسكار، أحدث أفلامها القصيرة هو «الصوت الافتراضي» وهو وثائقي تجريبي ينتقد مواقع التواصل الاجتماعي وعرض لأول مرة في مهرجان تريبيكا السينمائي، وتعمل حاليًا على أول أفلامها الطويلة COTTON QUEEN وهي قصة تنتمي للواقعية السحرية وتدور أحداثها في حقول القطن في السودان.