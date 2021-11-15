حائز نوبل يدخل على خط معركة اختيار من يشغل أخطر منصب اقتصادى فى العالم

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دخل جوزيف ستيجلتز، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، الحائز نوبل، على خط المعركة الدائرة بشدة في واشنطن حاليا، حول هل يتم التمديد لمحافظ البنك المركزى الأمريكى الحالى جيروم باول أم تعيين آخر محله. وبعد أن نوه إلى أهمية الموقع الخطير ليس لأمريكا فقط بل لكل العالم، حيث صاحبه أخطر مسؤول اقتصادى على ظهر الكوكب.

قال ستيجلتز في مقال مؤخرا نشره موقع بروجكت سنديكيت، إن اختيار المحافظ لا يجب أن يخضع لما أسماه المساومات المبتذلة بين الحزبين، وشبه بنك الاحتياطي الفيدرإلى إلى حد ما بالمحكمة العليا الأمريكية، التي من المفترض أن تكون فوق السياسة، لكن على الأقل منذ معركة الرئاسة بين بوش ضد آل جور، علمنا أن هذا ليس صحيحًا، وأوضح ترامب ذلك لأي متشكك، أي أن استقلالية المحكمة غير متحققة كما يجب.

أضاف حائز نوبل والذى كان كبير الاقتصاديين بالبنك الدولى: من المفترض أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي مستقلاً أيضًا، لكن باول المحافظ الحالى وجرينسبان الأسبق، اللذان كانا اتبعا أجندة حزبيهما، أوضحا أن الأمر لم يكن كذلك، وفي حين يتخذ مجلس إدارة المركزى قرارات حاسمة تؤثر على كل جانب من جوانب الاقتصاد، فقد تركزت السلطة تاريخيًا في الكرسي أي في شخص المحافظ، وبشكل أكثر بكثير من رئيس قضاة المحكمة العليا، فرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو الذي يقرر ما سيطرحه للتصويت، وأي القضايا يجب أن يتم التقليب البطيء لها أو إدخالها إلى المسار السريع للعرض، وقضية المناخ هي مجرد مثال واحد على مدى ارتباط الأولويات بشخص المحافظ، حيث أن بأول يعتبر المناخ ليس اختصاص المركزى، بينما تؤثر السياسات النقدية على المناخ وغيره بقوة، والدليل أن البنوك المركزية الكبيرة في العالم معنية بها. وانطلاقا مع خلاف مع سياسة باول بشأن التحفيز وأسعار الفائدة وتهاونه مع قضية العدالة، وتهاونه إلى حد ما مع قضايا أخلاقية تخص تعارض المصالح.

يقول ستيجلتز: إن الولايات المتحدة تحتاج إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يلتزم التزامًا حقيقيًا بضمان وجود قطاع مالي مستقر وعادل وفعال وتنافس وأي شخص يعتقد أنه يمكننا الاعتماد على أسواق غير مقيدة أي متحررة بشدة، أو يعتقد أن تنظيم الأسواق قد ذهب بعيدًا بالفعل، أي أصبح متشددا، لا يرى بوضوح. أمريكا حاليا لا تحتاج إلى مُنظِّر مثل جرينسبان ولا إلى محامٍ من ذوي الانشغال ب وول ستريت مثل باول. بدلاً من ذلك، نحتاج إلى شخص لديه فهم عميق للاقتصاد، ويشارك بايدن قيمه ومخاوفه بشأن كل من التضخم والتوظيف. وهناك بلا شك العديد من الشخصيات التي يمكنها تلبية هذه الشروط. لكن ليس على بايدن أن يبحث بعيدًا للعثور على شخص أظهر قوته بالفعل. أنها السيدة لايل برينارد العضوة في مجلس إدارة الفيدرالي الأمريكى، حيث أثبتت كفاءتها واكتسبت احترام الأسواق- دون المساس بقيمها. وهى أيضا تمثل الاستمرارية لو تم اختيارها، وحيث أن البعض يطالب بتلتمديد لباول بحجة الاستمرارية.