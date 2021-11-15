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ارتفع سعر الذهب اليوم، مساء الاثنين، 15 نوفمبر 2021، رغم ارتفاع سندات الخزانة، ليستقر بالقرب من أعلى مستوى له في 5 أشهر والذى حققه مساء الجمعة بعد سلسلة من الارتفاعات استمرت على مدار الإسبوع الماضى .

وارتفعت أسعار الذهب في مصر، مساء الاثنين، بنسبة طفيفة في اسنجابة لارتفاع الأسعار العالمية، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر من 811 إلى 813 جنيها للجرام .

وكان سعر الذهب حقق ارتفاعا كبيرا للاسبوع الثانى على التوالى بعدما حقق عدة ارتفاعات على مدر الاسبوع الماضى، ليحقق أعلى ارتفاع أسبوعى منذ 5 شهور بعدما ارتفع سعر الذهب عالميًا 2.8% في نهاية الأسبوع.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار خدماتها المستمرة لتلبية رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر مساء الإثنين، ما بين 927 إلى 929 جنيها وهو الأكثر شهرة وانتشارًا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر مساء الإثنين، ما بين 811 إلى 813 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الاثنين، ما بين 694 إلى 696 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، مساء الإثنين، ما بين 6488 إلى 6504 جنيهات.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا بعدما انخفضت في الصباح لتستقر بالقرب من أعلى مستوى لها منذ 5 شهور وهو المستوى الذي حققته مساء الجمعة، وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.06%، إلى مستوى 1865.20 دولارا للأوقية وارتفع سعر الذهب في العقود الآجلة الأمريكية تسليم شهر ديسمبر 0.07%، إلى مستوى 1867.90 دولار للأوقية لييعود بالقرب من أعلى مستوى له في 5 شهور .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 825.01 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 942.87 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 707.16 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» 1،866.92 $ .

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