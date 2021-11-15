استشاري: 90% من الإغماءات التي تحدث حميدة

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قالت الدكتورة كريمة الشامي، رئيس قسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ بكلية التمريض جامعة المنصورة، إن التعرض للفرح أو الحزن الشديد أو المجهود أو التوتر أو الأنيميا قد يؤدي إلى فقدان الوعي، مشيرة إلى أن 90% من الإغماءات التي تحدث حميدة.

وتابعت "الشامي"، خلال حوارها ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، أن الإغماء غير الحميد يحدث بسبب غيبوبة السكر أو الغيبوبة الكبدية أو مشاكل القلب، مضيفة أن هناك فرق ما بين الإغماء والغيبوبة، فالإغماء يحدث في الأشياء الحميدة، ولكن الغيبوبة تحدث في بعض الحالات المرضية.

وأشارت إلى أن الشخص عندما يتعرض للإغماء يشعر بما حوله، ويستجيب للألم، ولكنه لا يستطيع الحديث، وفي هذه الحالة من الممكن إعطاء هذا الشخص بعض السوائل لكي يخرج من هذه الحالة، ولكن بشرط أن يكون واعيا.