تفاصيل جلسة موسيماني مع كريم فؤاد

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عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الاهلى، جلسة مع لاعبه كريم فؤاد، حيث طالبه بزيادة التركيز في التدريبات والارتقاء بالنواحى البدنية حتى يستطع المشاركة في مباريات المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وتألق اللاعب في ودية منية سمنود التي فاز بها الاهلى بسبعة أهداف مقابل هدف ظهر السبت الماضى على استاد التتش، وسجل هدفاً في أول دقائق المباراة الودية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن موسيماني وعده بالحصول على فرصة للمشاركة في المباريات مع عودة مسابقة الدوري العام، حيث يستعد الاهلى لمواجهة المقاولون العرب الجمعة المقبلة بالجولة الرابعة للمسابقة.

يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة.