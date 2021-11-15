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خبيرة تغذية تحذر من تناول المياه بكثرة: قد تصاب بالتسمم

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خبيرة تغذية تحذر من تناول المياه بكثرة: قد تصاب بالتسمم خبيرة تغذية تحذر من تناول المياه بكثرة: قد تصاب بالتسمم

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قالت ريهام العراقي، أخصائية التغذية العلاجية، إن البعض لا يقوم بتناول المياه خوفًا من الدخول إلى الحمام بكثرة، مشيرة إلى أن مقدار تناول المياه يكون ما بين نصف كوب على فترات، بحيث يتناول الإنسان في اليوم ما يقرب 2 لتر.

وتابعت «العراقي» خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أن الشخص الذي يعاني من حبس السوائل عليه أن يشرب لتر عن المعدل الطبيعي، وإذا كان يقوم بممارسة الرياضة فعليه أن يتناول المياه بشكل أكبر، ولكن يجب ألا يزيد في شرب المياه بصورة كبيرة، لأن كثرة المياه قد تؤدي إلى تسمم مياه؛ بسبب انخفاض نسبة الصوديوم في الجسم.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون النظام الغذائي محسوب من حيث السعرات الحرارية، وفي نفس الوقت الحفاظ على نسبة الأنسولين المسؤول عن ضبط مستوى السكر في الجسم، لأن ارتفاع الأنسولين يؤدي إلى تخزين بنسبة كبيرة.

المصرى اليوم

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