جمال شعبان: «المشي» يؤدي إلى زيادة هرمون السعادة

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قال الدكتور جمال شعبان، رئيس مجلس أمناء مصر للصحة والتنمية المستدامة، وعميد معهد القلب السابق، إن ممارسة رياضة السير على القدمين تؤدي إلى زيادة هرمون السعادة، ولذلك الرياضيين لديهم مزاج عن الأشخاص الطبيعيين، مشيرًا إلى أن عرق السوس يرفع الضغط ويؤدي إلى قرحة في المعدة.

وتابع «شعبان»، خلال حواره ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن الكركديه لا يؤثر على الضغط على الإطلاق، معقبًا: «مريض الضغط عليه أن يغير نمط حياته من خلال الطعام والحركة، والذهاب إلى الطبيب لتفصيل العلاج المناسب».

وأضاف أن هناك ضرورة للتفتيش على الضغط، لأن إهماله سيؤدي إلى التأثير على الكلى أو القلب، معقبًا: «احترام الضغط عشان يحترمك، واحترم الوزن الزيادة والكرش، وتخلص من السجائر».