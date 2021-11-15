أخبار عاجلة

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة -
مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
ملعب الملك فهد يحتض نهائي دوري الأبطال .. "الهلال " السعودي يبحث عن اللقب الثامن أمام "بوهانج " الكوري -
دراسة: اتباع نظام "مايند" الغذائي يُقوِّي الدماغ ضد التدهور الحاصل بمرض الزهايمر -
نجم "الفورمولا 1" و"مرسيدس" يُحضِّران لمفاجأة قد تقلب الموازين في المملكة.. تعرَّف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ثقافة المنيا تناقش الأدب فى حياة المصريين القدماء

Print
ثقافة المنيا تناقش الأدب فى حياة المصريين القدماء ثقافة المنيا تناقش الأدب فى حياة المصريين القدماء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد نادى أدب بيت ثقافة مطاى لقاء أدبي بعنوان «الأدب في حياة المصريين القدماء»، حاضره الدكتور موسى نجيب، والروائي ناصر عاشور

أوضح نجيب أن المصريون القدماء عرفوا أنواعاً مختلفة من الأدب منذ القدم، ففي القديمة كانت هناك القصص التي رواها قدماء المصريين للتسلية أو لإيصال مضمون وجوهر رسالة أو حكمة أخلاقية.

وأضاف: كانت أقدم القصص وأحبها لدى المصريين قصة سنوحي، وكانت السير الذاتية أقدم أشكال الأدب المصري القديم، وهناك الكثير من الأمثلة التي تتمتع بالجودة العالية، ومن تلك السيرة الذاتية للمسؤول ويني والتي جاءت من مصلى مقبرته في أبيدوس وبدأت مع نهاية الأسرة الخامسة تظهر نصوص دينية طويلة تعرف «بمتون الأهرام» وقد شوهدت أول الأمر في هرم الملك أوناس بمنطقة سقارة.


تناول عاشور الحكايات والروايات في مصر القديمة حيث قال إنه شملت القصص التي تعود لعصر الدولة الوسطى قصة مجلس الملك خوفو والملك منقرع والقائد ساسينيت والفلاح الفصيح، وحكاية الملاح التائه أما قصص عصر الدولة الحديثة فشملت قصة سقوط يافا وحكاية الأمير الملعون وقصة الأخوين وقصة وينامون،و كتبت القصص التي ترجع للألفية الأولى قبل الميلاد بالديموطيقية مثل قصة لوحة المجاعة التي تروي قصة تعود لعصر الدولة القديمة، وقصص خعمواس، التي تعود إلى الأسرة التاسعة عشرة) وإيناروس وغيرها من القصص والروايات. واختتم اللقاء بفتح حوار ومناقشة مع الحضور وقام المحاضرين بالرد على استفسارات وتساؤلاتهم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

تراجع 14 جنيها .. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء الإثنين 22-11-2021

تراجع 14 جنيها .. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء الإثنين 22-11-2021

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا

تامر حسين: «شكلنا خارج مصر في رقبة هاني شاكر.. وكلنا في ضهره»

تامر حسين: «شكلنا خارج مصر في رقبة هاني شاكر.. وكلنا في ضهره»