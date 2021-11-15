ثقافة المنيا تناقش الأدب فى حياة المصريين القدماء

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد نادى أدب بيت ثقافة مطاى لقاء أدبي بعنوان «الأدب في حياة المصريين القدماء»، حاضره الدكتور موسى نجيب، والروائي ناصر عاشور

أوضح نجيب أن المصريون القدماء عرفوا أنواعاً مختلفة من الأدب منذ القدم، ففي مصر القديمة كانت هناك القصص التي رواها قدماء المصريين للتسلية أو لإيصال مضمون وجوهر رسالة أو حكمة أخلاقية.

وأضاف: كانت أقدم القصص وأحبها لدى المصريين قصة سنوحي، وكانت السير الذاتية أقدم أشكال الأدب المصري القديم، وهناك الكثير من الأمثلة التي تتمتع بالجودة العالية، ومن تلك السيرة الذاتية للمسؤول ويني والتي جاءت من مصلى مقبرته في أبيدوس وبدأت مع نهاية الأسرة الخامسة تظهر نصوص دينية طويلة تعرف «بمتون الأهرام» وقد شوهدت أول الأمر في هرم الملك أوناس بمنطقة سقارة.



تناول عاشور الحكايات والروايات في مصر القديمة حيث قال إنه شملت القصص التي تعود لعصر الدولة الوسطى قصة مجلس الملك خوفو والملك منقرع والقائد ساسينيت والفلاح الفصيح، وحكاية الملاح التائه أما قصص عصر الدولة الحديثة فشملت قصة سقوط يافا وحكاية الأمير الملعون وقصة الأخوين وقصة وينامون،و كتبت القصص التي ترجع للألفية الأولى قبل الميلاد بالديموطيقية مثل قصة لوحة المجاعة التي تروي قصة تعود لعصر الدولة القديمة، وقصص خعمواس، التي تعود إلى الأسرة التاسعة عشرة) وإيناروس وغيرها من القصص والروايات. واختتم اللقاء بفتح حوار ومناقشة مع الحضور وقام المحاضرين بالرد على استفسارات وتساؤلاتهم.