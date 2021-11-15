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كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب، تجهيز تقرير بشأن انتخابات القلعة البيضاء.

وقال المصدر، أن لجنة الزمالك عقدت أكثر من جلسة خلال الايام السابقة، وتم الحديث عن انتخابات القلعة البيضاء وكيفية الاستعداد.

وستقدم لجنة الزمالك تقرير مفصل من بداية استلامها للنادي حتى تاريخ تسليمه وعقد الانتخابات.

كما يسعي مسؤولو الزمالك إلى حل أزمة مستحقات اللاعبين خلال الفترة القليلة المقبلة قبل مباراة الاسماعيلي المقبلة.

وطلب لاعبي الزمالك سرعة صرف المستحقات المتأخرة وهو الأمر الذي اثار غضب كارتيرون وطالب المجلس بحل الأمر لتركيز اللاعبين.