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يحاول حل أزمة المستحقات بعد فترة التوقف

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الزمالك يحاول حل أزمة المستحقات بعد فترة التوقف يحاول حل أزمة المستحقات بعد فترة التوقف

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يسعي مسؤولو إلى حل أزمة مستحقات اللاعبين خلال الفترة القليلة المقبلة قبل مباراة الاسماعيلي المقبلة.

وطلب لاعبي الزمالك سرعة صرف المستحقات المتأخرة وهو الأمر الذي اثار غضب كارتيرون وطالب المجلس بحل الأمر لتركيز اللاعبين.

على الجانب الأخر، رصد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهند يحيى الكومي مكافأة خاصة بقيمة 10 آلاف جنيه للاعبي الفريق الأول، في حالة تحقيق الفوز على نادي الزمالك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وأعلن مجلس الإسماعيلي أن المكافأة الخاصة من أجل تحفيز اللاعبين أمام الزمالك، وتعهد أيضَا بالإفراج عن المستحقات المجمدة في حالة الانتصار على القلعة البيضاء.

المصرى اليوم

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