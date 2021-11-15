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رفض مسؤولو نادي الزمالك فكرة احتراف أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك بعد تلقيه عروض برتغالية خلال الفترة الماضية.

وعلمت «المصري اليوم» أن الجهاز الفني تمسك ببقائه مع الفريق بسبب عقوبة منع القيد وعدم التمكن من جلب صفقات جديدة.

على جانب أخر، يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، تغيير مركز لاعب الفريق أحمد سيد زيزو.

حيث يفكر في الدفع به بجوار طارق حامد في مركز محور الارتكاز، حتى يكون هناك فاعليه هجوميه زائده.

إلى جانب استغلال مصطفى فتحى وأوناجم وشيكابالا وبن شرقى وأوباما في اختيار 3 منهم للعب تحت رأس الحربه.