أخبار عاجلة

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة -
مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
ملعب الملك فهد يحتض نهائي دوري الأبطال .. "الهلال " السعودي يبحث عن اللقب الثامن أمام "بوهانج " الكوري -
دراسة: اتباع نظام "مايند" الغذائي يُقوِّي الدماغ ضد التدهور الحاصل بمرض الزهايمر -
نجم "الفورمولا 1" و"مرسيدس" يُحضِّران لمفاجأة قد تقلب الموازين في المملكة.. تعرَّف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أستاذ أوبئة يعلن مفاجأة غير سارة بشأن الموجة الخامسة من كورونا في

Print
أستاذ أوبئة يعلن مفاجأة غير سارة بشأن الموجة الخامسة من كورونا في مصر أستاذ أوبئة يعلن مفاجأة غير سارة بشأن الموجة الخامسة من كورونا في

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة واقتصاديات الصحة، إنه من المتوقع أن يظهر اللقاح المصري ضد فيروس كورونا للنور خلال النصف الثاني من 2022، حيث يشبه اللقاح المصري في آلية تصنيعه اللقاح الصيني.

عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ، أشار «عنان»، في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، إلى أننا «في عز ذروة الموجة الرابعة»، حيث أنه من المتوقع أن تنكسر الذروة خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر.

وأضاف أن انتشار لقاحات كورونا بشكل كبير ساهم في عدم وجود حالات شديدة كثيرة، متوقعا أن أن نشهد الموجة الخامسة في الربع الأول من 2022، متمنيا أن تأتي الموجة الخامسة ويكون تم الانتهاء من تطعيم نسبة كبيرة من المواطنين، منوها بأن التوقعات تشير أنه لن يكون هناك فاصل زمني بين الموجة الرابعة والخامسة في مصر.

وأوضح أن 30% من المواطنين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، متوقعا أن نصل إلى النسبة المستهدفة من تطعيم المصريين بنهاية ديسمبر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

الصحة: تسجيل 870 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و58 وفاة

الصحة: تسجيل 870 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و58 وفاة

إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا

إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا

تراجع 14 جنيها .. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء الإثنين 22-11-2021

تراجع 14 جنيها .. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء الإثنين 22-11-2021