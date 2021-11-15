★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة واقتصاديات الصحة، إنه من المتوقع أن يظهر اللقاح المصري ضد فيروس كورونا للنور خلال النصف الثاني من 2022، حيث يشبه اللقاح المصري في آلية تصنيعه اللقاح الصيني.

عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، أشار «عنان»، في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، إلى أننا «في عز ذروة الموجة الرابعة»، حيث أنه من المتوقع أن تنكسر الذروة خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر.

وأضاف أن انتشار لقاحات كورونا بشكل كبير ساهم في عدم وجود حالات شديدة كثيرة، متوقعا أن أن نشهد الموجة الخامسة في الربع الأول من 2022، متمنيا أن تأتي الموجة الخامسة ويكون تم الانتهاء من تطعيم نسبة كبيرة من المواطنين، منوها بأن التوقعات تشير أنه لن يكون هناك فاصل زمني بين الموجة الرابعة والخامسة في مصر.

وأوضح أن 30% من المواطنين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، متوقعا أن نصل إلى النسبة المستهدفة من تطعيم المصريين بنهاية ديسمبر.