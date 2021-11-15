أخبار عاجلة

غزل المحلة: خاطبنا لجنة الحكام بسبب «أخطاء مباراة الأهلي» -
دوري الأبطال المجموعة (4): صراع القمة يحتدم بين ريال مدريد وإنتر ميلان -
دوري الأبطال المجموعة (3): هالير يواصل صناعة التاريخ وجونسالفيس يمنح لشبونة التأهل -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح يعادل رقم جيرارد وميسياس يبقي على حظوظ ميلان -
«إخطار الزوجة الأولى واجب».. تشريع جديد يعاقب الزوج والمأذون المخالفين بالحبس -
دوري الأبطال المجموعة (1): السيتي يحسم معركة الصدارة ونكونكو يحقق رقمًا فرنسيًا غير مسبوق -
معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري -
«القاهرة السينمائي» يطرح البرومو الرسمي للمهرجان في دورته الـ43 (فيديو) -
مرتضى منصور ينعى المستشار جلال إبراهيم.. ويعلن خروج الجنازة من مسجد النادي -
النقد الدولي «متفائل» بالاقتصاد المصري في ظل المشروعات الكبرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

حمد : نتمنى أن نحقق الأهداف التي وضعناها من مواجهة بيلاروسيا

Print
حمد : نتمنى أن نحقق الأهداف التي وضعناها من مواجهة بيلاروسيا حمد : نتمنى أن نحقق الأهداف التي وضعناها من مواجهة بيلاروسيا

جى بي سي نيوز  :-  أكد مدرب الوطني لكرة القدم، عدنان حمد، أهمية اللقاء الذي سيجمع المنتخب مع نظيره منتخب بيلاروسيا وديا يوم غد الثلاثاء، والذي يأتي ضمن تحضيرات المنتخب لخوض كأس العرب -فيفا 2021.
وقال حمد، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل انطلاق التدريب: "نتمنى أن نحقق الأهداف التي وضعناها من مواجهة بيلاروسيا، باعتبارها المحطة الأخيرة للنشامى قبل كأس العرب".
ورداً على سؤال وسائل الإعلام البيلاروسية، والتي أكدت أن نتائج منتخب بلادهم أمام منتخبات آسيا "متميزة تاريخياً" باستثناء الخسارة ودياً في العام 2013 أمام الأردن 0-1، أوضح حمد أنه يذكر تلك المباراة جيداً في فترة قيادته الأولى للنشامى، مشيراً إلى أن "المنتخب بعد تلك المواجهة نجح بالتغلب على اليابان في العاصمة عمان أيضاً ضمن تصفيات المونديال" ، وفق بترا . 
وقال: "نملك في قائمتنا الحالية نحو 4 لاعبين شاركوا في تلك المباراة، ونتمنى أن نحقق الفائدة من لقاء الغد.. نحن الآن في مرحلة التحضير للبطولة العربية وبعد ذلك لتصفيات كأس آسيا 2023، ومؤشر الأداء والنتائج يسير بشكل مميز للنشامى".
بدوره، عبر قائد المنتخب معتز ياسين عن جاهزيته وكافة زملائه لخوض اللقاء، مشيراً إلى سعادة الفريق باللعب مجدداً تحت قيادة المدرب حمد، آملاً في الوقت ذاته أن يحقق المنتخب الوطني الفائدة الفنية من مواجهة بيلاروسيا غداً. 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
ابتز زميله في المنتخب بفيديو جنسي.. محكمة فرنسية تقضي بحبس "بنزيما" سنة

ابتز زميله في المنتخب بفيديو جنسي.. محكمة فرنسية تقضي بحبس "بنزيما" سنة

تقام بالقاهرة.. المنتخب السعودي للدراجات "سيدات" يحقق أول ميدالية عربية

تقام بالقاهرة.. المنتخب السعودي للدراجات "سيدات" يحقق أول ميدالية عربية

أسامة نبيه: طارق حامد «ميخرجش» من المنتخب.. واستبعاد أبو جبل وعلاء «مش طبيعي»

أسامة نبيه: طارق حامد «ميخرجش» من المنتخب.. واستبعاد أبو جبل وعلاء «مش طبيعي»

نادر السيد مدرب طامية: «رأيت طموح النادي.. وحلمي تدريب المنتخب في 2030»

نادر السيد مدرب طامية: «رأيت طموح النادي.. وحلمي تدريب المنتخب في 2030»