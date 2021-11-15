حمد : نتمنى أن نحقق الأهداف التي وضعناها من مواجهة بيلاروسيا

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جى بي سي نيوز :- أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، عدنان حمد، أهمية اللقاء الذي سيجمع المنتخب مع نظيره منتخب بيلاروسيا وديا يوم غد الثلاثاء، والذي يأتي ضمن تحضيرات المنتخب لخوض كأس العرب -فيفا 2021.

وقال حمد، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل انطلاق التدريب: "نتمنى أن نحقق الأهداف التي وضعناها من مواجهة بيلاروسيا، باعتبارها المحطة الأخيرة للنشامى قبل كأس العرب".

ورداً على سؤال وسائل الإعلام البيلاروسية، والتي أكدت أن نتائج منتخب بلادهم أمام منتخبات آسيا "متميزة تاريخياً" باستثناء الخسارة ودياً في العام 2013 أمام الأردن 0-1، أوضح حمد أنه يذكر تلك المباراة جيداً في فترة قيادته الأولى للنشامى، مشيراً إلى أن "المنتخب بعد تلك المواجهة نجح بالتغلب على اليابان في العاصمة عمان أيضاً ضمن تصفيات المونديال" ، وفق بترا .

وقال: "نملك في قائمتنا الحالية نحو 4 لاعبين شاركوا في تلك المباراة، ونتمنى أن نحقق الفائدة من لقاء الغد.. نحن الآن في مرحلة التحضير للبطولة العربية وبعد ذلك لتصفيات كأس آسيا 2023، ومؤشر الأداء والنتائج يسير بشكل مميز للنشامى".

بدوره، عبر قائد المنتخب معتز ياسين عن جاهزيته وكافة زملائه لخوض اللقاء، مشيراً إلى سعادة الفريق باللعب مجدداً تحت قيادة المدرب حمد، آملاً في الوقت ذاته أن يحقق المنتخب الوطني الفائدة الفنية من مواجهة بيلاروسيا غداً.