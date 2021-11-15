فحص 286 مريضًا فى قافلة مجانية بالحضرة الجديدة وسط الإسكندرية

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اطلق حي وسط الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الصحة، اليوم الاثنين، قافلة طبية ومجتمعية بمنطقة الحضرة الجديدة، للكشف على المواطنين، وتقديم العلاج بالمجان.

وضمت القافلة 6 عيادات طبية متخصصة هي «الباطنة، الأطفال، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، النسا والتوليد، الكشف المبكر على سرطان الثدى».

من جانبه، قال رجب النقيدي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جرى الكشف على نحو 286 شخصًا، معظمهم من السيدات، وتقديم العلاج لهم بالمجان.

وأضاف رئيس حي وسط الإسكندرية، أن القافلة شملت تنظيم ندوة للسيدات عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمتها مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، تضمنت القافلة ندوة عن العنف بين الأطفال نظمتها الوحدة الفرعية لحماية الطفولة بحي وسط.