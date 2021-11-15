جامعة الأقصر تنظم بطولة الجامعات المصرية لكرة القدم الخماسية

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أعلنت جامعة الأقصر، تنظيم بطولة كرة القدم الخماسية للجامعات المصرية في الفترة من ١٨-٢٣ ديسمبر المقبل .

وفي هذا الصدد؛ استقبل الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وفد الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والمكون من الأستاذ الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ونائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبهاء الدين مختار مدير قطاع البطولة بالاتحاد الرياضي للجامعات .

جاء هذا في إطار بحث آليات تنظيم جامعة الأقصر، لبطولة الجامعات للكرة الخماسية، الشهر المقبل، والتي يشارك بها عدد من الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسيد المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر والدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة .

وناقش الوفد مدى استعداد جامعة الأقصر لتنظيم البطولة، بحضور جمال السيد أمين عام الجامعة، والدكتور وليد عبدالله، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الرياضية، ومدير عام البطولة، والدكتور وائل محمد الصغير مدير رعاية الشباب بالجامعة .

وأكد الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة على حرص الجامعة على دعم الرياضة والاهتمام بها، وتطوير الأنشطة الطلابية في شتى المجالات للنهوض بالجامعة، لافتا إلى أن تنظيم الجامعة لهذه البطولة يعكس مدى حرص الجامعة على أهمية العمل الجماعي والمنافسة لتجديد وتطوير المهارات والأنشطة، ووجه رئيس الجامعة الشكر للجنة الاتحاد، على التعاون مع جامعة الأقصر .

واختتمت اللجنة اللقاء بإجراء جولة تفقدية لمتابعة الملاعب، والأماكن المقترحة للاستضافة للوقوف على الأماكن الملائمة لإقامة المشاركين وكذا الملاعب المقرر تنظيم منافسات البطولة على أرضها.