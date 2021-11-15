بكلمات مؤثرة.. سارة طارق تحيي الذكرى السادسة لوفاة زوجها سعيد طرابيك

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أحيت الفنانة سارة طارق زوجة الفنان الراحل سعيد طرابيك، والتي حلت اليوم الذكري السادسة لوفاة، حيث دعت كل جمهوره ان يتذكروه في دعواتهم، وذلك عبر صفحتها بموقع فيسبوك.

ونشرت «سارة» صور لزوجها الفنان الراحل سعيد طرابيك عبر «فيسبوك» قائلة:«اشتقت لك وليست للمره الاولي أو الاخيره بل هي عادتي في كل ثانيه لم ولن انساك يوماً يا اجمل انسان واطيب قلب شوفته في حياتي واعظم رجل»

وأضافت :«اللهم اجعله ممن قولت فيهم (فرحين بما اتاهم الله من فضله) صدق الله العظيم اليوم الذكري السادسه 15/11 للفنان/ القدير المحترم استاذي وحبيبي سعيد طرابيك الغائب الحاضر ارجو الدعاء له بالرحمه والمغفره ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب».