أخبار عاجلة

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري (صور) -
مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش -
رنا رئيس عن مشاركتها في «موضوع عائلي» أمام ماجد الكدواني: «استفدت منه جدًا» -
البنك الأهلي: ضربة جزاء الزمالك «صحيحة» -
ربيع ياسين: «أشفق على عمر ربيع في انتخابات الأهلي» -
حمادة أنور: «كارتيرون مينفعش يدير الزمالك بمفرده.. ويتحمل مسؤولية فقدان 5 نقاط» -
ماجد الكدواني عن الوجوه الجديدة في «موضوع عائلي»: «فنانون عظماء» -
سامي قمصان: لا نفكر في الانتقالات الشتوية.. وكهربا «دوره جاي» -
بعد تأجيل مباراة سموحة والطلائع.. مدير ستاد الإسكندرية: «نواجه أسوأ فصل شتاء في تاريخ المحافظة» -
رئيس البنك الأهلي: فخور بالأداء.. والتعادل مع فريق بحجم الزمالك «جيد لنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بكلمات مؤثرة.. سارة طارق تحيي الذكرى السادسة لوفاة زوجها سعيد طرابيك

Print
بكلمات مؤثرة.. سارة طارق تحيي الذكرى السادسة لوفاة زوجها سعيد طرابيك بكلمات مؤثرة.. سارة طارق تحيي الذكرى السادسة لوفاة زوجها سعيد طرابيك

لاقتراحات اماكن الخروج

أحيت الفنانة سارة طارق زوجة الفنان الراحل سعيد طرابيك، والتي حلت اليوم الذكري السادسة لوفاة، حيث دعت كل جمهوره ان يتذكروه في دعواتهم، وذلك عبر صفحتها بموقع فيسبوك.

ونشرت «سارة» صور لزوجها الفنان الراحل سعيد طرابيك عبر «فيسبوك» قائلة:«اشتقت لك وليست للمره الاولي أو الاخيره بل هي عادتي في كل ثانيه لم ولن انساك يوماً يا اجمل انسان واطيب قلب شوفته في حياتي واعظم رجل»

وأضافت :«اللهم اجعله ممن قولت فيهم (فرحين بما اتاهم الله من فضله) صدق الله العظيم اليوم الذكري السادسه 15/11 للفنان/ القدير المحترم استاذي وحبيبي سعيد طرابيك الغائب الحاضر ارجو الدعاء له بالرحمه والمغفره ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب».

حفل زفاف سعيد طرابيك - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري (صور)

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري (صور)

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش

رنا رئيس عن مشاركتها في «موضوع عائلي» أمام ماجد الكدواني: «استفدت منه جدًا»

رنا رئيس عن مشاركتها في «موضوع عائلي» أمام ماجد الكدواني: «استفدت منه جدًا»

البنك الأهلي: ضربة جزاء الزمالك «صحيحة»

البنك الأهلي: ضربة جزاء الزمالك «صحيحة»