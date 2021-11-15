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لرفضها مقاطعة إسرائيل.. حكومة جنوب أفريقيا تسحب دعمها لمسابقة ملكة جمال البلاد

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لرفضها مقاطعة إسرائيل.. حكومة جنوب أفريقيا تسحب دعمها لمسابقة ملكة جمال البلاد لرفضها مقاطعة إسرائيل.. حكومة جنوب أفريقيا تسحب دعمها لمسابقة ملكة جمال البلاد

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سحبت حكومة جنوب أفريقيا دعمها للجهة المنظمة لمسابقة ملكة جمال البلاد بعد أن رفضت الانسحاب من مسابقة ملكة جمال الكون في إسرائيل، وسط دعوات لمقاطعتها لإظهار الدعم للشعب الفلسطيني.

ودعت منظمات موالية للفلسطينيين لاليلا مسوان، التي تُوجت ملكة جمال جنوب أفريقيا في أكتوبر، والجهة المنظمة لمسابقة ملكة جمال البلاد، إلى مقاطعة الحدث المقرر إقامته في ديسمبر للتنديد بمعاملة إسرائيل للشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الرياضة والفنون والثقافة في بيان أمس الأحد إنها حاولت إقناع الجهة المنظمة بالانسحاب من الحدث وما زالت تأمل في إقناع مسوان.
ولجنوب أفريقيا تاريخ طويل في دعم الشعب الفلسطيني، كما تُذكر معاملة إسرائيل للفلسطينيين كثيرين في جنوب أفريقيا بجرائم الفصل العنصري ضد السكان السود.

وتنفي إسرائيل أنها تمارس هذه السياسة ضد الفلسطينيين.

كما تؤيد المقاطعة أحزاب سياسية منها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم وبعض أكبر النقابات العمالية في البلاد.

وقال برام هانيكوم، عضو مجلس إدارة جماعة (أفريقيا من أجل فلسطين)، «في هذه المرحلة... لا أحد يستطيع أن يقول إنها تمثل البلد... (هذا) سيجعلها وحيدة تماما مع المنظمين العازمين على ما يبدو على المضي قدما».

لم يصدر تعليق من الإسرائيلية حتى الآن، ولم ترد الجهة المنظمة لمسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا حتى الآن على رسائل طلبا للتعليق. ولم ترد مسوان أيضا على الرسائل الموجهة على حسابها الخاص وعلى حساب مؤسسة أنشأتها على إنستجرام.

المصرى اليوم

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