عميد معهد القلب السابق يكشف أسباب ارتفاع ضغط الدم عند صغار السن

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قال الدكتور جمال شعبان، رئيس مجلس أمناء مصر للصحة والتنمية المستدامة، وعميد معهد القلب السابق، إن ارتفاع الضغط قد يحدث دون سبب، وقد يحدث لبعض الشباب الصغير بسبب ضيق في شرايين الكلى، أو اختناق في الشريان الأورطي، أو في مرحلة الحمل والولادة، أو عند الحصول على أقراص منع الحمل، أو بسبب الإفراط في تناول المسكنات.

وتابع «شعبان»، خلال حواره ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن بعض السيدات يتناولن المسكنات مثل «البنبون»، وهذا الأمر خطير للغاية، وقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وعدم الاستجابة لعلاج الضغط.

ولفت إلى أن ارتفاع الضغط يحدث بسبب ضغوط الحياة، وعدم القدرة على التكيف مع هذه الضغوط، مشيرًا إلى أن من يعاني من المشاكل والحزن يتعرض للكثير من المشاكل، معقبًا: «الحزن دون فضفضة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم».