★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، أهمية أن تتضمن الإصدارات الدولية والتقارير الدورية عن البنك الدولى، الإشارة إلى النجاحات التنموية التى تم تحقيقها فى مصر، على مستوى العديد من الأصعدة مثل مشروعات الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، والسياسات التى وضعتها الدولة لنجاح تنفيذ مثل هذه المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.

وناقشت «المشاط» مع عميد المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى خلال لقاء مع ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف «حياة كريمة»، والتى تعد أكبر مشروع قومى فى تاريخ مصر يعمل على تطوير البنية التحتية للريف وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، مشيرة إلى اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء مع شركاء التنمية فى وقت سابق لعرض محاور المشروع والتأكيد على أهمية التعاون فى مثل هذه المبادرات التى تتضمن تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

من ناحيته عبر ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى، عن تقديره للشراكة الاستراتيجية مع مصر ومجموعة البنك الدولى، والتى انعكست على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية فى مختلف مجالات التنمية، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية والتى مكنتها من تحقيق نمو إيجابى وقدرة على مواجهة صدمة جائحة كورونا.