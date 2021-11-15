أول تعليق رسمي من الطرق والكباري على «السلالم الخشب» بالطريق الدائري في المرج

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عقب اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة طرق والكباري، على الصور المتداولة لوضع المواطنين سلم خشبي للوصول إلى الطريق الدائري من منطقة المرج.

وقال «مصطفى»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، إن هذا التصرف يعد سلوك غير حضاري، وسيتم اتخاذ اللازم تجاه هذا الأمر، معلقا: «مش مقبول وجود هذا المنظر بعد ما تم تطوير الطريق الدائري».

والجدير بالذكر، أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، التقى مع هوكان ايمسجورد سفير السويد بالقاهرة وبحضور تحالف الشركات السويدية والمصرية بقيادة فولفو، وذلك لبحث التعاون مع الجانب المصري في مشروع BRT على الطريق الدائري.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين والحكومتين والقيادتين المصرية والسويدية مشيدا بالتجربة السويدية في مجال السلامة على الطرق (صفر حوادث) متطلعًا إلى الاستفادة من الخبرات السويدية في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على الطرق المصرية بالتوازي مع تنفيذ الدولة لمشروعات عملاقة في مجال الطرق والكباري في جميع أنحاء الجمهورية.