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أخصائي تغذية تحذر من تناول المسكنات: تؤدي إلى القرحة

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أخصائي تغذية تحذر من تناول المسكنات: تؤدي إلى القرحة أخصائي تغذية تحذر من تناول المسكنات: تؤدي إلى القرحة

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قالت الدكتورة سارة المهدي، أخصائية التغذية العلاجية، إن مرضى القولون يعانون من الإمساك المزمن والانتفاخ وعدم الدخول إلى الحمام بانتظار، والشعور بألم في منطقة البطن، معقبة: «مريض القولون يشعر بتحجر بطنه، وعدم الراحة».

وتابعت «المهدي»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن بعض مرضى القولون يشعرون بحموضة، والبعض الآخر يشعر بصداع، أما من يعاني من القولون العصبي يعاني من آلام غير متزنة.

وشددت على ضرورة عدم تناول المسكنات للتغلب على آلام القولون لأنها تخفي الألم، ولا تعالج، خلاف آثارها الجانبية مثل القرح وبعض الأمراض الأخرى.

المصرى اليوم

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