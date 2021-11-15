رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية : قرار ترشحي للانتخابات بيد الشعب فقط

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إن قرار ترشحه للانتخابات المقبلة سيكون بيد الشعب فقط.

وأطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، المنحة الثانية لدعم الزواج.