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الخارجية الأمريكية : من الصعب تخيل سيف القذافي في حكومة ليبيا المقبلة

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الخارجية الأمريكية : من الصعب تخيل سيف القذافي في حكومة ليبيا المقبلة الخارجية الأمريكية : من الصعب تخيل سيف القذافي في حكومة ليبيا المقبلة

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علّق الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، على ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة قائلاً «من الصعب تخيل وجوده في أي حكومة ليبية مستقبلية، والأمر سيمثل تحدياً أمام المجتمع الدولي».

وقال وربيرج إن الشعب الليبي يقرّر من يمثله وليس للولايات المتحدة أو دولة أخرى فرض مرشحيها، لكن وجود سيف القذافي سيمثل تحديًا، حسب تصريح إلى قناة «العربية الحدث»، أمس الأحد.

وأكمل: «هذا ليس موقفًا أمريكيًا، ولكن للمجتمع الدولي كله، فهو مطلوب في المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية ويخضع للعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة».

وأردف: «على الشعب الليبي أن يقرر في هذه المرحلة الهشة والمهمة، هل يريد المضي إلى المستقبل أم الماضي؟».

المصرى اليوم

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