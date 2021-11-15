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«بقعة زيت» تغلق 3 محطات مياه في المنيا.. وسحب عينات لبيان مدى صلاحيتها للشرب

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«بقعة زيت» تغلق 3 محطات مياه في المنيا.. وسحب عينات لبيان مدى صلاحيتها للشرب «بقعة زيت» تغلق 3 محطات مياه في المنيا.. وسحب عينات لبيان مدى صلاحيتها للشرب

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تسبب ظهور بقعة زيت بالمجري المائي لترعة الإبراهيمية بالمنيا في غلق 3 محطات مياه شرب مؤقتا بمراكز سمالوط وبني مزار ومغاغة.

تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إخطارا من غرف العمليات بمراكز سمالوط وبني مزار ومغاغة بوجود بقعة زيت ظهرت من أمام قري بنى أحمد بمركز المنيا، مرورا بمجرى المائي وصولا إلى الحدود الجنوبية لمحافظة بني سويف.

وكشفت التقارير عن قيام مسؤولي شركة مياه الشرف بأخذ عينات وتحليلها ومعرفتها، كما تم أخذ عينات من مياه الشرب والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للشرب.

وأكدت تقارير غرف العمليات بالوحدات المحلية، عدم تأثر مياه الشرب بالبقعة التي تحركت مراكز بني سويف.

المصرى اليوم

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