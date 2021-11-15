محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش أول طلبات تشافي لإنقاذ برشلونة

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي على رأس 3 نجوم عربية لتدعيم فريق برشلونة خلال المرحلة المقبلة سواء في الميركاتو الشتوي المقبل أو الميركاتو الصيفي المقبل الذي من المتوقع أن يكون مشتعلا للفريق الكتالوني حتى يستعيد أمجاده الأوروبية.

وفقا لما نشره موقع صحيفة ناسيونال القريبة لنادي برشلونة، إن محمد صلاح على رأس اللاعبين المطلوبين في برشلونة بأوامر تشافي، المدرب الجديد لبرشلونة، بجانب النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، والنجم المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي.

أضاف التقرير، أن تشافي يريد ضم لويس سواريز، وجريز مان، لاعبي فريق أتلتيكو مدريد لتدعيم الخط الأمامي لفريق برشلونة الذي يعاني منذ فترة عقب رحيل الأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي الذي غادر لصفوف باريس سان جيرمان.