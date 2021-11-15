أخبار عاجلة

الأسد يعين 4 محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا -
40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض -
البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة -
الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد" -
تنسيق أمني يطيح بعصابة نصب واحتيال مالي في عدد من المناطق -
نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر -
إسرائيل تخصص ميزانية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمكافحة العنف ضد المرأة -
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية -
ثقافة قنا تناقش حقوق الطفل الدولية -
وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي «سالب واحد» بالهناجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش أول طلبات تشافي لإنقاذ برشلونة

Print
محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش أول طلبات تشافي لإنقاذ برشلونة محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش أول طلبات تشافي لإنقاذ برشلونة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي على رأس 3 نجوم عربية لتدعيم فريق برشلونة خلال المرحلة المقبلة سواء في الميركاتو الشتوي المقبل أو الميركاتو الصيفي المقبل الذي من المتوقع أن يكون مشتعلا للفريق الكتالوني حتى يستعيد أمجاده الأوروبية.

وفقا لما نشره موقع صحيفة ناسيونال القريبة لنادي برشلونة، إن محمد صلاح على رأس اللاعبين المطلوبين في برشلونة بأوامر تشافي، المدرب الجديد لبرشلونة، بجانب النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، والنجم المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي.

أضاف التقرير، أن تشافي يريد ضم لويس سواريز، وجريز مان، لاعبي فريق أتلتيكو مدريد لتدعيم الخط الأمامي لفريق برشلونة الذي يعاني منذ فترة عقب رحيل الأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي الذي غادر لصفوف باريس سان جيرمان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسامة عبدالكريم: لست مسؤولا بشأن غياب مرموش عن المنتخب الأولمبي

أسامة عبدالكريم: لست مسؤولا بشأن غياب مرموش عن المنتخب الأولمبي

مدرب المنتخب: لن أعمل مع شوقي غريب مرة أخري بعد غدره لي

مدرب المنتخب: لن أعمل مع شوقي غريب مرة أخري بعد غدره لي

مدرب حراس المنتخب : تم استبعادي لمجاملة مدرب الأهلي

مدرب حراس المنتخب : تم استبعادي لمجاملة مدرب الأهلي

بسيوني : محدش ضامن مكانه في المنتخب وهذا اللاعب طُلم كثيرا

بسيوني : محدش ضامن مكانه في المنتخب وهذا اللاعب طُلم كثيرا