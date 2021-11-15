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أكد طارق جبريل، أمين صندوق، نادي الزمالك، أن النادي يعاني من أزمة مالية طاحنة في الفترة الحالية، بعد الغرامات التي وقعت عليه، بسبب المستحقات القديمة لعدد من اللاعبين السابقين للفريق الأول لكرة القدم.

وقال طارق جبريل، في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك يعاني من كثرة الغرامات الموقعة عليه وعدم وجود أي موارد مالية»، مضيفًا: «نجحنا في حل بعض القضايا خلال الفترة الماضبية، ولكن كل يوم نتفاجئ بالترامات مالية جديدة على النادي ليس في كرة القدم فقط»، مضيفًا :«كل الالتزامات المالية على النادي يتحملها المجلس السابق».

وعن حل أزمة مستحقات محمد ناصف، ظهير أيسر الفريق السابق، قال: «كل شيء وارد، نحن علينا التزمات كثيرة جدًا، ولسنا معترضين على تلك المستحقات، لكن في ظل تلك الظروف سيتم تأجيل هذه المواضيع لحين وجود مجلس جديد».

وأشار: «سيكون من الصعب تجديد عقود لاعبي الفريق الاول لكرة القدم، والتي تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الجاري».

وأضاف: «مفيش فلوس بالنادي لتجديد عقود اللاعبين»، مضيفًا: «الحل الأمثل لنادي الزمالك، للخروج من الأزمة التي يمر بها هو اجراء انتخابات غدًا».

وتابع: «اللجنة الحالية سترحل يوم 23 نوفمبر الجاري، وبعدها سيتم فتح باب الترشح وعقد الانتخابات خلال 45 يومًا».