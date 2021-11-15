«فستاني اتقطع من كتر استعجالي».. أصالة تتأخر ساعة ونصف عن حفلها بـ«الموسيقى العربية»

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غنت المطربة أصالة للفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، لأول مرة في مشوارها على خشبة المسرح، وغنت لها «حبينا اتحبينا»، وقالت إنها تتمني أن تلقي الأغنية اعجاب الجميع، ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي.

وكان شهد حفل الليلة قبل الأخيرة بمهرجان الموسيقي العربية، للمطربة أصالة إقبال جماهيري هو الأضخم على مدار أيام الدورة ٣٠ من المهرجان بحضور 1400 شخص بمسرح النافورة.

وغنت أصالة في الحفل، رفقا من ألحان سهم، ويالا عادي مش كفاية.

وحاولت أصالة تهدئة الأجواء بحفل دار الأوبرا ومهرجان الموسيقى العربية، وتحدثت مع جمهورها الذي تأخرت عنه قرابة ساعة ونصف الساعة، وتحدثت إليهم بأن يشاركوا معها الغناء، وأكدت لهم أنها نتيجة استعجالها للحاق بالحفل تسببت في قطع بفستانها ووجهت كل الشكر لصناعه، وأكدت حزنها الشديد على قطع فستانها.

وغنت أصالة بعد ذلك أغنية نفسي أسألك، اكتر من اللي أنا بحلم بيه.

ومن المقرر أن تختتم حفلات المهرجان غدا الإثنين النجمة ماجدة الرومى بحفلاً بمصاحبة اوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى بقيادة المايسترو نادر عباسى يتضمن مختارات من اعمالها الخاصة التي حققت قاعدة جماهيرية عريضة في كافة انحاء الوطن العربى.