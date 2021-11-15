وزير التنمية المحلية يتابع تأسيس وحدة للمخلفات الصلبة في الدقهلية

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تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الاجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية مع استشاري بناء القدرات للمجموعة الاستشارية المنفذة، في اطار العقد الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية والمجموعة الاستشارية RWA GROUP، بشأن مشروع مصرف كيتشنر بنطاق محافظة الدقهلية.

كما تأتي المتابعة، في إطار توجيهات المتابعة المستمرة للاطار العام للمهام الاستشارية من جانب مجموعة العمل والذي يستهدف تقديم الدعم الفني بتأسيس وحدة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية بهدف ازالة التلوث وتحسين الظروف البيئة التي تضمن استدامة المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها وكذلك تنفيذ الآليات التي تستهدف بناء القدرات للعاملين بالوحدة وتمكينهم من اداء عملهم على أكمل وجه.

وقال بيان صحفي، إن الإجتماع بحضور الدكتورة ناهد اسكندر مدير مشروع مصرف كتشنر بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة أمل زكريا مستشار وزير التنمية المحلية، وآية عبدالوهاب مسؤول الوحدة التنفيذية لادارة قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية، والدكتور توفيق الخشن مدير فريق العمل الاستشاري والدكتور شكري حسين نائب مدير فريق العمل الاستشاري، والدكتورة غادة وليام استشاري بناء القدرات، ومسئولي ادارة البيئة والمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية..

و أكد المحافظ، على ضرورة وضع خطة تفصيلية متكاملة لتنمية وتطوير ادارة المخلفات الصلبة والتدريب الشامل للعاملين بها ليكونوا على قدر المسئولية في التعامل الفوري مع أية مشكلات طارئة دون الحاجة لدعم خارجي وذلك بعد انتهاء مدة التنفيذ للمهمة الاستشارية من جانب المجموعة في اكتوبر من عام 2023، موجها الشكر والتقدير للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على دعمه المتواصل للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات وليس في الدقهلية وحدها وفي مقدمتها منظومة النظافة والمخلفات الصلبة.

وأشاد «مختار»، بالجهود المتواصلة لوزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة في نطاق مشروع تطهير مصرف كيتشنر وخاصة بنطاق محافظة الدقهلية، مشيرا أن وحدة المخلفات الصلبة المزمع تأسيسها بالدقهلية ستساهم في الاسراع بمعدلات تنفيذ المشروع بنطاق المحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية، قد وقعت عقدا استشاريا خاصا لإنشاء وتأهيل وبناء قدرات وحدة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية من خلال منحة مخصصة من جانب الإتحاد الأوروبى وذلك في إطار مشروع تنقية وتطهير مصرف كيتشنر بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية ضمن مكون المخلفات الصلبة، وان توقيع هذا العقد يأتى كجزء من المنحة المقدمة من الإتحاد الاوروبي لدعم المشروع والتى تبلغ قيمتها حوالى ٨ ملايين يورو، والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية والبنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى ويخص مكون المخلفات الصلبة والذى تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو ستخصص لإدارة منظومة متكاملة في كامل نطاق المصرف بما يخدم 182 قرية واقعة عليه من خلال وضع نظام متكامل لإدارة المخلفات الصلبة يشمل الجمع ومحطات النقل والفرز وإعادة تدوير المخلفات، ومحطات المعالجه النهائية.