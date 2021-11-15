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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد القديس لاون الكبير

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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد القديس لاون الكبير بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد القديس لاون الكبير

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ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديس لاون الكبير، وذلك بالكلية الإكليريكية بالمعادي، بمشاركة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وأصحاب النيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

شارك أيضًا الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، والمونسينيور ستيفانو، مستشار سفارة الفاتيكان، والأب بيشوي رسمي، مدير الكلية الإكليريكيّة، وسيادة القس الدكتور عاطف مهني، الرئيس الشرفي لكليّة اللاهوت الإنجيليّة، والقس يشوع، ممثلًا عن الكنيسة الأسقفيّة، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، وعدد كبير من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والمؤمنين.

وألقى البطريرك العظة حول سيرة القديس لاون كبير، كما أشار في كلمته إلى سينودس الأساقفة ٢٠٢٣ «من أجل كنيسة سنيودسية الشركة، المشاركة، والرسالة، مختتمًا القداس بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

المصرى اليوم

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