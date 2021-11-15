قصور الثقافة تكرم الفنانة زينة في قصر السينما

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

استضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، النجمة زينة ضمن برنامج نجم وندوة الذي ينظم دوريا بقصر السينما بحضور تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، والمخرج عادل عوض، وأدار الندوة الناقد طارق الشناوى.

رحب الفنان تامر عبدالمنعم بالنجمة على تلبيتها الدعوة لتكريمها بقصر السينما، كما اهداها درع الهيئة العامة لقصور الثقافة وكذلك شهادة تقدير من قصر ثقافة السينما، كما رحب بالناقد طارق الشناوي على حضوره.

بدأت فعاليات الندوة بحديث الناقد طارق الشناوي عن مشوار زينه الفنى منذ أن طرقت باب الحياة الفنية وما تعرضت له من معوقات مثل سائر جيلها، كما أبدى إعجابه بفيلم «بنتين من مصر» المزمع عرضه عقب الندوة والذى يعد رهان صحيح حصل على العديد من الجوائز وعبر عن مشاكل اجتماعية ضخمة.

كما أبدت زينه سعادتها بالتكريم بقصر السينما الذي يعد منارة ثقافية للفن السابع يرأسها نجم وفنان مثقف، كما تحدثت عن أدوارها وبدايتها الفنية في فيلم أرض الخوف، وكذلك الأدوار التي أعتذرت عنها مثل فيلم مذكرات مراهقة ومسلسل سجن النساء، كما تحدثت عن دورها في مسلسلها الرمضانى الأخير والأزمة التي تعرض لها.

واختتمت حديثها مؤكدة أن الفنان نجاحه الحقيقى بموهبته وأحترامه لفنه وجمهوره وليس بأعداد المتابعين على السوشيال ميديا.

أعقب ذلك عرض فيلم «بنتين من مصر» بطولة زينة، وصبا مبارك، أحمد وفيق، إياد نصار، وطارق لطفى، انتاج عام ٢٠١٠ وتدور أحداثه حول مشكلات العنوسة وتأخر الزواج في مصر في قالب درامي يعرض اسباب التأخر ومشاعر الفتيات تجاه تلك الأزمة وكيفية التغلب عليها.